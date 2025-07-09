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İzmir'de Yelkende 420 Dünya Şampiyonu Belli Oldu!

Türkiye, Yelkende 420 Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı karışıkta şampiyonluk ve kızlarda üçüncülük elde etti.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 21:03
İzmir'de Yelkende 420 Dünya Şampiyonu Belli Oldu!

Yelkende 420 Dünya Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ev sahipliğinde, 22 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 420 Dünya Şampiyonası, İzmir'in Urla ilçesinde sona erdi.

Final Yarışları Heyecanla Gerçekleşti

Urla'daki TYF Olimpik Kamp Merkezi'nde düzenlenen final yarışları, şampiyonada kıyasıya mücadele eden sporcuların yarışmasıyla büyük bir heyecanla tamamlandı.

Türk Milli Takımı, 15 yaş altı karışık kategorisinde Ali Sinan Şentürk ve Elif Ergül ile dünya şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, kızlar kategorisinde yarışan Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy'ün oluşturduğu milli takım ise dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı'ndan Açıklama

TYF Başkanı Özlem Akdurak, şampiyonanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaş altı karışıkta dünya şampiyonluğu ve kızlarda dünya üçüncülüğünü elde ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti. "Dünyanın en iyileri burada. Bu sınıfın bir üstü olimpik sınıf. Biz 8 takımımızla birlikte bir sonraki olimpik sınıfa geçiş için ne kadar iyi bir performansımızın olduğunu gösterdik. Bundan sonra hedefimiz olimpiyatlar. 2028 Olimpiyatları'na madalya ümidiyle gideceğiz." dedi.

Genç Sporcuların Hedefleri

15 yaş altı karışıkta dünya şampiyonu olan Ali Sinan Şentürk ve Elif Ergül, milli takım formasıyla kendilerini gösterdikleri için mutlu olduklarını ve ev sahibi olarak şampiyonluğa ulaşmanın gurur verici olduğunu vurguladılar. Kızlarda dünya üçüncülüğü elde eden Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy, geride kalan yıl da İtalya'da dünya üçüncüsü olduklarını belirterek, aralık ayında gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda birinciliği almak istediklerini ifade ettiler.

Kategorilere Göre Dereceye Giren Ülkeler

  • Erkekler
    • 1- Brezilya
    • 2- Yunanistan
    • 3- İtalya
  • Kızlar
    • 1- İspanya
    • 2- Yunanistan
    • 3- Türkiye
  • Karışık
    • 1- İtalya
    • 2- Brezilya
    • 3- İspanya
  • 17 Yaş Altı Kızlar
    • 1- İspanya
    • 2- Fransa
    • 3- Yunanistan
  • 17 Yaş Altı Karışık
    • 1- Yunanistan
    • 2- Yunanistan
    • 3- İspanya
  • 15 Yaş Altı Karışık
    • 1- Türkiye
    • 2- Almanya
    • 3- Yunanistan

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ev sahipliğinde 22 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla düzenlenen...

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ev sahipliğinde 22 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası, İzmir'in Urla ilçesinde tamamlandı. TYF Olimpik Kamp Merkezi'nde yapılan final yarışlarında sporcular, derece elde etmek için yoğun çaba harcadı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ev sahipliğinde 22 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla düzenlenen...

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ev sahipliğinde 22 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası, İzmir'in Urla ilçesinde tamamlandı. TYF Olimpik Kamp Merkezi'nde yapılan final yarışlarında sporcular, derece elde etmek için yoğun çaba harcadı.

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