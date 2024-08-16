Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İZVAK ve Manisa FK Arasında İşbirliği Ziyareti

İZVAK Başkanı Ali Erten, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan ile bir araya gelerek işbirliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:22
İZVAK ve Manisa FK Arasında İşbirliği Ziyareti

İZVAK'tan Manisa FK'ye Ziyaret

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan ile bir araya geldi.

Ziyaret Detayları

İZVAK'tan yapılan resmi açıklamada, Erten'in başkan vekili Talat Papatya ile birlikte Aktan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

İşbirliği Vurgusu

Ali Erten, İzmir takımları olarak Manisa FK ile işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını kaydetti. Futbolun birleştirici gücüne inandıklarını ifade eden Erten; "Manisa, bir futbol kentidir ve Türkiye’nin en güçlü altyapılarından birine sahiptir" dedi.

Erten, konuşmasında, "Spor, evrensel dostluğa hizmet ederken, kulüplerimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Bu anlamda önemli bir toplumsal görev üstleniyorlar" şeklinde vurguladı.

Yasemin Buket Aktan'ın Açıklamaları

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan, kulüp ile ilgili itibarsızlaştırma girişimleri olduğuna dikkat çekerek; "Biz işimize, yani futbola odaklanırken, birileri bizi siyasete çekmek istiyor. Ege ve Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Aktan, sözlerine şöyle devam etti: "Amacımız, Türk futboluna daha çok futbolcu kazandırmak ve milli takımlara oyuncu göndermektir. Futbol okullarımızda ve akademimizde sayısız genç futbolcu yetişiyor. Bunların spora yönelmesi bizim en büyük hedefimiz. Tüm zorluklara rağmen işimize odaklanmaya devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!