İZVAK ve Manisa FK Arasında İşbirliği Ziyareti

İZVAK'tan Manisa FK'ye Ziyaret

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan ile bir araya geldi.

Ziyaret Detayları

İZVAK'tan yapılan resmi açıklamada, Erten'in başkan vekili Talat Papatya ile birlikte Aktan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

İşbirliği Vurgusu

Ali Erten, İzmir takımları olarak Manisa FK ile işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını kaydetti. Futbolun birleştirici gücüne inandıklarını ifade eden Erten; "Manisa, bir futbol kentidir ve Türkiye’nin en güçlü altyapılarından birine sahiptir" dedi.

Erten, konuşmasında, "Spor, evrensel dostluğa hizmet ederken, kulüplerimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Bu anlamda önemli bir toplumsal görev üstleniyorlar" şeklinde vurguladı.

Yasemin Buket Aktan'ın Açıklamaları

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan, kulüp ile ilgili itibarsızlaştırma girişimleri olduğuna dikkat çekerek; "Biz işimize, yani futbola odaklanırken, birileri bizi siyasete çekmek istiyor. Ege ve Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Aktan, sözlerine şöyle devam etti: "Amacımız, Türk futboluna daha çok futbolcu kazandırmak ve milli takımlara oyuncu göndermektir. Futbol okullarımızda ve akademimizde sayısız genç futbolcu yetişiyor. Bunların spora yönelmesi bizim en büyük hedefimiz. Tüm zorluklara rağmen işimize odaklanmaya devam edeceğiz."