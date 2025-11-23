Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerken Başkan Sadettin Saran, taraftarın şampiyonluk için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:49
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"

Trendyol Süper Lig 13. hafta — Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Maçın hemen ardından Başkan Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saran, alınan galibiyeti güzel olarak nitelendirerek oyuncularıyla gurur duyduğunu ve onları sevdiğini söyledi. Değerlendirmesinde taraftarın önemine dikkat çeken Saran, şunları ifade etti:

"Ben hep şunu söylüyorum; biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız"

Başkan Sadettin Saran'ın sözleri, hem takım performansının hem de sezon boyunca taraftar desteğinin belirleyici rol oynayacağı mesajını verdi.

FENERBAHÇE KULÜP BAŞKANI SAADETTİN SARAN "BEN HEP ŞUNU SÖYLÜYORUM; BİZ TARAFTARIMIZ OLMADAN...

FENERBAHÇE KULÜP BAŞKANI SAADETTİN SARAN "BEN HEP ŞUNU SÖYLÜYORUM; BİZ TARAFTARIMIZ OLMADAN ŞAMPİYON OLAMAYIZ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik