Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"

Trendyol Süper Lig 13. hafta — Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Maçın hemen ardından Başkan Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saran, alınan galibiyeti güzel olarak nitelendirerek oyuncularıyla gurur duyduğunu ve onları sevdiğini söyledi. Değerlendirmesinde taraftarın önemine dikkat çeken Saran, şunları ifade etti:

"Ben hep şunu söylüyorum; biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız"

Başkan Sadettin Saran'ın sözleri, hem takım performansının hem de sezon boyunca taraftar desteğinin belirleyici rol oynayacağı mesajını verdi.

