Jamaikalı Futbolseverler, Messi'yi Bekliyor: CONCACAF Şampiyonlar Kupası Heyecanı!

Jamaika, Messi'nin ilk kez sahne alacağı CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçı için heyecanla bekliyor. Biletler tükenmek üzere!

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:17
Jamaikalı Futbolseverler, Messi'yi Bekliyor: CONCACAF Şampiyonlar Kupası Heyecanı!

Messi'nin Jamaika'daki İlk Maçı İçin Geri Sayım Başladı

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası son 16 turundaki Cavalier-Inter Miami maçı için Jamaika'da büyük bir heyecan yaşanıyor.

13 Mart'ta Jamaika'nın başkenti Kingston'daki 35 bin kişi kapasiteli Ulusal Stadyum'da oynanacak olan bu önemli karşılaşmada, Cavalier Kulübü ve ABD'nin Inter Miami takımı karşı karşıya gelecek. Cavalier, biletlerin tükenmek üzere olduğunu duyurarak futbolseverleri uyardı.

Genellikle yalnızca 3 bin kişilik East Field Stadı'nda maç yapan Jamaika'nın Cavalier Kulübü, bu özel maçı geniş bir izleyici kitlesinin katılımı için Ulusal Stadyum'da oynamaya karar verdi. Öne çıkan detaylardan biri de Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Jamaika'daki ilk maçına çıkacak olması.

Jamaikalı futbolseverler, sosyal medya üzerinden bu önemli karşılaşmaya dair duydukları heyecanı paylaşıyor. CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Inter Miami ile Cavalier arasındaki son 16 turu karşılaşmaları ise 6 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

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