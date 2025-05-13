JM Çanakkale Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e Yükseldi

JM Çanakkale Belediyespor, Süper Lig'e Yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali'nin 5. maçında JM Çanakkale Belediyespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 69-51 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Serinin son maçında, Anafartalar Kapalı Spor Salonu'nda kırmızı-siyahlı rakibini ağırlayan mavi-beyazlı takım, 2-2'lik eşitliği bozarak şampiyonluk elde etti.

Maçın ilk çeyreğini 20-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 37-32'lik skorla kapattı. Üçüncü çeyreği 56-41 üstün tamamlayan JM Çanakkale Belediyespor, maçı 69-51'lik sonuçla kazandı ve seride 3-2 galip gelerek Süper Lig'de yer alma hakkı kazandı.

Müsabakanın ardından, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, JM Çanakkale Belediyespor'a kupasını takdim etti. Oyuncular madalyalarını da Gülşah Akkaya ile TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'dan aldı.

İkincilik ödülünü ise Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor kaptanı Yağmur Öztürk aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali serisinin 5. maçında JM Çanakkale Belediyespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 69-51 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali serisinin 5. maçında JM Çanakkale Belediyespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 69-51 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.