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Jokic'ten 'Triple-Double', Nuggets Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Denver Nuggets, Jokic'in 'triple-double' performansıyla Sacramento Kings'i 130-129 mağlup ederek 3. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:20
Jokic'ten 'Triple-Double', Nuggets Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Jokic'in Yıldız Performansı ile Nuggets Galip Geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan dolu bir karşılaşmada Denver Nuggets, deplasmanda Sacramento Kings'i 130-129 yenmeyi başardı. Bu mücadele, Nuggets'ın üst üste 3. galibiyetini elde ettiği maç oldu.

Son çeyrekteki etkileyici oyunuyla rakibini mağlup eden Nuggets, bu sezon toplamda 14. galibiyetine ulaştı. Takımın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, 20 sayı, 14 ribaunt ve 13 asistle 'triple-double' yaparak maçın en değerli ismi oldu. Jamal Murray 28 sayı ve 6 asistle galibiyette önemli katkı sağlarken, Aaron Gordon 24 sayı ve 7 ribauntla, Russell Westbrook ise 18 sayı, 9 ribaunt ve 10 asistle dikkat çekti.

Kings cephesinde ise De'Aaron Fox 29 sayı ve 7 asist, Domantas Sabonis ise 28 sayı ve 14 ribaunt ile takımına destek olmasına rağmen 14. mağlubiyetini önleyemedi.

Clippers’tan Dominant Bir Galibiyet

Bir diğer dikkat çekici karşılaşmada Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı 144-107 mağlup etti. Clippers'ın yıldızı James Harden, 41 sayı ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergilerken, Norman Powell 29 sayı ve 4 ribauntla ona destek oldu. Utah Jazz, bu sezon 20. mağlubiyetini alarak peş peşe 3. kez kaybetti.

Günün Diğer Sonuçları

NBA'de oynanan diğer karşılaşmalardan bazı sonuçlar ise şöyle:

  • Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 108-121
  • Detroit Pistons-Miami Heat: 125-124 (Uzatmada)
  • Toronto Raptors-Chicago Bulls: 121-122
  • Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 101-130

Böylece NBA'de heyecan dolu bir gün daha geride kaldı.

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