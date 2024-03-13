Jorge Jesus yeni rekoruyla tarihe geçti

Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde Al İttihad'ı 2-0 mağlup ederek toplamda 4-0'lık skorla yarı finale yükseldi. Jorge Jesus'un liderliğindeki Al Hilal, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu maçta galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ve 90+5'te Malcom ile kaydetti.

Bu zaferle birlikte Al Hilal, dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu elde ederek adını tarihe yazdırdı. Ligdeki son maçını kazanarak, 2016-2017 sezonunda The New Saints'in elde ettiği 27 maçlık rekoru egale eden Al Hilal, Al İttihad'ı mağlup ederek seriyi 28'e çıkardı. Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus'un önderliğindeki Al Hilal, dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunun tek sahibi oldu.





Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği başarılarla tanınan Jorge Jesus, bu kez Al Hilal'ı Asya'da tarihi bir rekora taşıdı. Fenerbahçe ile 52 maçta 35 galibiyet elde eden Jesus, Al Hilal'da da etkileyici bir performans sergileyerek takımını yarı finale taşıdı. Al Hilal'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği bu başarı, Jorge Jesus'un kariyerindeki zirve noktalardan biri olarak öne çıkıyor.