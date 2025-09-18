Jose Mourinho: Fenerbahçe'den Ayrılırken Kapıyı Kapattım — Benfica İlgisi Doğru

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldığında provokasyonlara cevap vermediğini, Ali Koç’a yanıt verdiğini ve Benfica ilgisini doğruladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 01:00
Mourinho'nun Açıklamaları

Jose Mourinho, Portekiz basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'den ayrılırken tutumunu net bir biçimde ortaya koydu. "Ben her zaman bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım ve provokasyonlara cevap vermem, bahane aramam" sözleriyle ayrılık sonrası tutumunu özetledi.

Mourinho, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili olarak da görüşlerini paylaştı. Başkanın ayrılığından sonra tekrar tekrar konuştuğunu, ancak "beni eleyen oyuncunun (Kerem Aktürkoğlu) neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı" ifadeleriyle sorularını gündeme getirdi.

Benfica İlgisi ve Gelecek Planları

Portekiz ekibi Benfica'ya teknik direktör olması yönündeki spekülasyonlar hakkında da konuşan Mourinho, uçağa binmeden önce sorulduğunda "Evet, ilgilenebilirim" yanıtını verdiğini söyledi.

62 yaşındaki teknik adam, Benfica'ya gelmesinin bir "kariyer kutlaması" ya da "25 yıl sonra eve dönüş" şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı: "Benfica yönetimi resmi olarak bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu ve Portekiz'e döndüğümde insanlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımı söyledi. Benfica'ya dönersem bu, ne kariyer kutlaması, ne de 25 yıl sonra eve dönüş olacak."

Hatırlatmak gerekirse, Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı.

