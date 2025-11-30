Jota Silva ilk 11'de golünü attı | Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Jota Silva, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük karşısında ilk kez 11'de başlayıp 41. dakikada gol attı; maç 2-0 bitti.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golü 41. dakikada Jota Silva'dan geldi. Portekizli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de başladığı maçta gol sevincini yaşadı.

Ligde daha önce forma giydiği 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki Jota Silva, bu sezon Kocaelispor ve Antalyaspor karşılaşmalarında da fileleri havalandırmıştı.

