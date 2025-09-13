Juventus 4-3 İnter: Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu sahne aldı
Serie A 3. hafta maçında Juventus, Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada İnter'i 4-3 mağlup etti. Maçın son sözü Vasilije Adzic'in 90+1'deki uzaktan golü oldu.
Maçın dakikaları
14. dakikada Lloyd Kelly ile öne geçen Juventus, 30. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
38. dakikada sahneye çıkan milli oyuncu Kenan Yıldız, uzaktan yaptığı düzgün vuruşla Juventus'u tekrar öne geçirdi (2-1).
65. dakikada Piotr Zielinski'nin yüksek pasında topu göğsünde yumuşatan Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla tekrar beraberliği sağladı (2-2).
Hakan'ın golü sonrası ataklarını sıklaştıran İnter, 76. dakikada Marcus Thuram'ın kafa golüyle 3-2 öne geçti.
82. dakikada Kenan Yıldız'ın kullandığı serbest vuruşta yükselen Khephren Thuram, kafa vuruşuyla skoru 3-3 yaptı.
90+1'de Juventus, Vasilije Adzic'in uzaktan attığı nefis golle maçı 4-3 kazandı.
Puan durumu
Bu sonuçla Juventus 9 puanla lider olurken, İnter 3 puanla 11. sırada yer aldı.