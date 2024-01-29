Juventus Kenan Yıldız için kararını verdi

Juventus menajeri Massimiliano Allegri, başlangıçta Kenan Yıldız'a kapanış aşamalarında kendisini ilk takımla tanıştırması için çok az zaman tanıdı ve ardından ona son beş Serie A karşılaşmasında ilk 11 kadrosunda yer verdi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Inter ile zorlu bir mücadele verdiler ve beş maçı da kazandılar.

Kenan Yıldız, ligdeki ilk maçına 23 Aralık 2023'te Frosinone ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çıktı. Juventus karşılaşmayı Vlahovic ve Kennan'ın golleriyle 2-1 kazandı. Bu maç Sırp forvet için de bir dönüm noktası oldu.

"Kenan'la sorun çözüldü"





23 yaşındaki forvet, hücum yarısında Kenan'la birlikte oynadığı beş Serie A mücadelesinde altı gol attı ve iki asist yaptı. Vlahovic, 5 maçta 8 gole doğrudan dahil oldu.

Juventus, Empoli ile en son kendi evinde Serie A'da karşı karşıya gelmişti. Antrenör Massimiliano Allegri bu maçın ilk 11'inde genç oyuncuya yer vermedi. Milik, Dusan Vlahovic ile birlikte ön uçta oynadı. Maçın 18. dakikasında Milik, rakibine müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı. Zirve mücadelesi veren Juventus, evinde Empoli ile 1-1 berabere kalırken sakatlandı.

Juventus, bu hafta Serie A'da lig lideri Inter'i konuk edecek ve Kenan Yıldız'ın karşılaşmada ilk 11'de yer alması beklenmekte. Hücumda Dusan Vlahovic'e katılması beklenen genç yıldızla ilgili İtalyan medyası, "Guiseppe Meazza'da Vlahovic'e destek verecek isim Kenan Yıldız. Kenan Yıldız futbolun tarihi maçlarında birinde oynayacak ama bu bir zorunluluk değil." şeklinde ifadeler kullandı.