Kabotaj Deniz Kupası Yarışları Sona Erdi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları başarıyla tamamlandı. Yarışlar, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirildi ve farklı kulüplerden toplamda 59 sporcu katıldı.

Marmara Denizi’nde Heyecan Dolu Anlar

Yarışlar, Marmara Denizi açıklarında dün başladı ve 4 farklı sınıfta gerçekleştirildi. Yarışların ardından, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde bir ödül töreni düzenlenerek kazananlar onurlandırıldı.

Ödül Töreni

Ödül töreninde, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş ve Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, sporculara madalyalarını takdim etti.

Dereceye Giren Sporcular

Farklı kategorilerdeki dereceye giren sporcular aşağıdaki gibidir:

Optimist Genel:

1. Ahmet Arel Barut

2. Boran Öden

3. Ateş Ali Bakır

1. Ahmet Arel Barut 2. Boran Öden 3. Ateş Ali Bakır Optimist Junior:

1. Lila Atalay

2. Rüzgar Uzel

3. Ali Dindar

1. Lila Atalay 2. Rüzgar Uzel 3. Ali Dindar Optimist Kızlar:

1. Lila Atalay

2. Duru Ateş

3. Janset Tugan

1. Lila Atalay 2. Duru Ateş 3. Janset Tugan Optimist Junior Kızlar:

1. Lila Atalay

2. Duru Ateş

3. Janset Tugan

1. Lila Atalay 2. Duru Ateş 3. Janset Tugan ILCA 4:

1. Hayrettin Eren Çakır

2. Deniz Gümüş

3. Mercan Deniz Zayim

1. Hayrettin Eren Çakır 2. Deniz Gümüş 3. Mercan Deniz Zayim ILCA 6:

1. Kutsal Güneş Kurnaz

2. Naz Defne Genç

3. Utku Aksoy

1. Kutsal Güneş Kurnaz 2. Naz Defne Genç 3. Utku Aksoy Bambinos Genel Klasman:

1. Can Yaman Oktay

2. Tunahan Naci Piker

3. Alparslan Hazan

Yarışların ardından katılımcılar, yeni başarılara imza atmak amacıyla çalışmalarına devam edecekler.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 59 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti. Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi. Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer (solda) tarafından sporculara madalyaları verildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 59 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti. Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi. Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer (solda) tarafından sporculara madalyaları verildi.