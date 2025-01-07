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Kaçkar Dağları'nda Heliski Heyecanı Dorukta

Kaçkar Dağları, helikopterli kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor, güvenlik önlemleriyle kayak keyfi sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:45
Kaçkar Dağları'nda Heliski Heyecanı Dorukta

Kaçkar Dağları'nda Heliski Deneyimi

Kaçkar Dağları, helikopterle kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor. Kayakçılar, helikopterle dağın zirvesine bırakıldıktan sonra sarp yamaçlarda ve yüksek eğimli alanlarda kaymanın tadını çıkarıyor. Bu heyecan verici spor, dünyada sadece belirli merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'deki Heliski Merkezi

Türkiye'de heliski sporu, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içerisindeki Çamlıhemşin, İkizdere ve Artvin'in Yusufeli ilçelerinde 2005 yılından beri uygulanmaktadır. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda düzenlenen bu etkinlik, Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülmektedir.

Güvenli Kayak Keyfi

Bölgede yapılan teknik çalışmaların ardından, hafta sonu iki helikopterle başlatılan heliski etkinliğine toplamda 23 kişi katıldı. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu alanda kayak yaparken, katılımcıların güvenliği en üst seviyede tutulmaktadır. Nisan ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen bu faaliyet için bu yıl yaklaşık 300 kişinin akredite olduğu bilgisi alındı.

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