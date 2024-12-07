Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyurulan haber, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda gerçekleşen final maçının sonucuyla ilgili. Bu önemli mücadelede Kadıköy Ragbi, Hacettepe’yi 24-0 mağlup ederek, 15'li Ragbi Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

ODTÜ Ragbi, Üçüncülüğü Elde Etti

Final maçının hemen ardından oynanan üçüncülük karşılaşmasında ODTÜ Ragbi, Ottomans Ragbi’ni 26-5 yenerek ligi üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçlarla Kadıköy Ragbi, büyük bir başarıya imza atmış oldu.