DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.796,85 1,52%

Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti

Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi finalinde Hacettepe'yi 24-0 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:04
Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti

Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyurulan haber, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda gerçekleşen final maçının sonucuyla ilgili. Bu önemli mücadelede Kadıköy Ragbi, Hacettepe’yi 24-0 mağlup ederek, 15'li Ragbi Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

ODTÜ Ragbi, Üçüncülüğü Elde Etti

Final maçının hemen ardından oynanan üçüncülük karşılaşmasında ODTÜ Ragbi, Ottomans Ragbi’ni 26-5 yenerek ligi üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçlarla Kadıköy Ragbi, büyük bir başarıya imza atmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Değişiklikler ve Notlar
3
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinden Önemli Notlar
4
Mustafa Dalcı: Göztepe Maçında Dengemiz Dağıldı
5
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi
6
Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı Farklı Geçti
7
Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!