Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Açıldı

Türkiye'nin kadın futbolunda heyecan verici bir dönem başlıyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuru ile resmen start aldı.

Açılış Maçları ve Sonuçlar

Ligin açılış haftası, Ünye Kadın SK ile Bornova Hitabspor arasındaki karşılaşma ile başladı. Ünye Kadın SK, ev sahibi avantajıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Öte yandan, Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Trabzonspor maçı, ev sahibi ekibin maça çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Bu karşılaşmanın sonucuna dair nihai kararı TFF verecek.

Ligin ilk haftası, 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak Fatih Karagümrük ve Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.

İlk Haftada Oynanan Maçların Sonuçları

Ünye Kadın SK - Bornova Hitabspor: 3-0

Hakkarigücüspor - Fatih Vatanspor: 1-2

ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Beylerbeyi SK - Beşiktaş JK United Payment: 3-0

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Bu heyecan verici sezon, takımların mücadele dolu karşılaşmalarıyla devam edecek. Kadın futbolundaki gelişmeleri takip etmek için gözünüz bizde olsun!