Kadın Hokeycisi Sinem Yalçın, Bebeğiyle Finale Yükseldi

Metpack Alanya Yıldızları'nın Yeni Anne Yıldızı!

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalinde, bebeğiyle birlikte sahaya çıkan Sinem Yalçın, takımı Metpack Alanya Yıldızları'nın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Takım, Haydarpaşa'yı 4-1 yenerek finale çıkmayı başardı ve Sinem, bu süreçte ailesinin ve takım arkadaşlarının desteği ile yeniden sahalara dönebildi.

Sporculuğu ve Anneliği Bir Arada Yaşıyor

İlkokul yıllarında başlayan hokey serüveninde, Sinem Yalçın, Türk kadın hokeyinin dört yıl önce Avrupa'nın en üst ligi olan Championship'e yükselmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Evlendikten sonra anne olmaya karar veren Sinem, "Spor hayatımda çocuğun problem olmayacağını düşündüm" dedi.

17 aylık bir aradan sonra tekrar sahalara dönme kararı alan Sinem, eşi, kulübün antrenörü ve takım arkadaşlarının desteğiyle zorlukları aştığını ifade etti. Oğlu Aslan'ın spor kültürünü geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Sinem, "Oğlumu antrenmanlarıma ve müsabakalarıma götürüyorum. Mümkün olduğunca maçları izlemesi için çabalıyorum," şeklinde konuştu.

29 Mayıs’ta Şampiyonluk Maçı!

Sinem Yalçın, eski takımı Gaziantep Polisgücü ile finale çıkacakları 29 Mayıs tarihine değinerek, "Şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum. İki takım birbirini iyi tanıyor, iyi hazırlandık ve finale geldik. Umarım kazanan taraf biz oluruz," dedi.

Kadın Sporunda Başarı ve Destek

Ankara'da hokeyin yeniden canlanmasının umut verici olduğunu belirten Sinem, "Kadın sporcular olarak her branşta mücadele edebiliyoruz. Çocuklu spor yapmak zorlu ancak bebeğimin sevgisi büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Evlenecek arkadaşlara rol model olabiliyorsam ne mutlu bana," diyerek, kadın sporuna olan inancını ifade etti.

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final müsabakalarına bebeğiyle gelen ve takımının finale yükselmesine büyük katkı sunan Metpack Alanya Yıldızları oyuncusu Sinem Yalçın, eşi, antrenörü ve takım arkadaşlarının da desteğiyle bir anne olarak spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yalçın, duygularını AA muhabirine anlattı.

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final müsabakalarına bebeğiyle gelen ve takımının finale yükselmesine büyük katkı sunan Metpack Alanya Yıldızları oyuncusu Sinem Yalçın, eşi, antrenörü ve takım arkadaşlarının da desteğiyle bir anne olarak spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yalçın, duygularını AA muhabirine anlattı.