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Kadınlar Salon Hokey Süper Final Amasya'da Başladı

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Finali, Amasya'da 4 takımın katılımıyla başladı. İlk maçta Gaziantep Doruk, rakibini 4-2 yendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:45
Kadınlar Salon Hokey Süper Final Amasya'da Başladı

Kadınlar Salon Hokey Süper Final Amasya'da Başladı

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da heyecanla başladı. Müsabakalar, Amasya Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Etkinlik, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı.

İlk Maçta Gaziantep Doruk Galip Geldi

Turnuvanın ilk karşılaşması, Gaziantep Doruk ile Netpack Alanya Stars arasında gerçekleşti. Gaziantep ekibi, bu maçı 4-2’lik skorla kazanarak finale yükseldi.

Türkiye Hokey Federasyonu'ndan Açıklama

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, gazetecilere şunları söyledi: "Umut ediyorum ki güzel başlayan organizasyonumuz güzel şekilde bitecek. Ligin birinci etabı çok centilmence kıyasıya mücadelelerle bitti. Final etabının da aynı şekilde güzel mücadele içinde, en önemlisi centilmence oynanacağı ve sonuçlanacağına inancım sonsuz."

Turnuvanın devamında Gaziantep Polisgücü ile Colowell Banker Egemen Ege Yıldızları takımları karşılaşacak. Organizasyon, 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak final maçıyla son bulacak.

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da start...

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da start aldı.

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da start...

Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da start aldı.

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