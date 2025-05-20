Kadınlar Süper Lig Şampiyonu: Armada Praxis Yalıkavak

Hentbol: Kadınlar Süper Lig Play-Off Final Serisi

Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisinin dördüncü maçında Adasokağı ile karşı karşıya geldi. Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmayı 28-18 gibi net bir skorla kazanan Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 3-1 tamamlayarak şampiyonluk zaferini elde etti.

Maçın Kısa Özeti

Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekip Armada Praxis Yalıkavak'ın 14-8'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren takım, rakibini 28-18 mağlup etti.

Şampiyonluk Kutlamaları

Bu zaferle 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluğu coşkuyla taraftarlarıyla birlikte kutladı. Karşılaşmanın bitiminde düzenlenen törenle Armada Praxis Yalıkavak'a şampiyonluk kupası takdim edildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı, Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşılaştı. Final serisi dördüncü maçında Adasokağı'nı 28-18 yenen Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Armada Praxis Yalıkavak'a madalyaları ve kupası verildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı, Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşılaştı. Final serisi dördüncü maçında Adasokağı'nı 28-18 yenen Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Armada Praxis Yalıkavak'a madalyaları ve kupası verildi.