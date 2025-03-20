Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final Heyecanı Başladı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanlarını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut ekipleri Edirne'de buluştu.

Son Hazırlıklar Tamamlandı

ÇİMSA ÇBK Mersin, Edirne Spor Salonu'nda antrenmanını gerçekleştirerek final için son hazırlıklarını tamamladı. Mersin ekibinin başantrenörü Ahmet Kandemir, kadın basketbolunda Fenerbahçe'nin hegemonyasının gözle görülür olduğunu vurguladı. Kandemir, “Fenerbahçe'nin ciddi bütçeleri ve kadroları var. Ancak Anadolu'dan bir takımın bu seviyelerde rekabet ediyor olması çok özel bir durum.” dedi.

Hedef Finale Yükselmek

Kandemir, yarı finalde güzel bir maç olacağını düşünerek takımı adına final oynamak istediklerini kaydetti. ÇİMSA ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın ise kupayı kazanma arzusunu dile getirerek, “Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacağız. Bu nedenle çok kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum ve tüm Edirnelileri karşılaşmayı izlemeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Final Maçı Tarihleri

Organizasyonda ilk yarı final maçları yarın, yani 21 Mart tarihinde oynanacak. Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin, saat 17.00'de karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına yükselme hakkı kazanacak. Final maçı ise 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını gerçekleştirdi. ÇİMSA ÇBK Mersin, Edirne Spor Salonu'nda antrenmanını gerçekleştirdi. ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Ahmet Kandemir, açıklamada bulundu.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını gerçekleştirdi. ÇİMSA ÇBK Mersin, Edirne Spor Salonu'nda antrenmanını gerçekleştirdi. ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Ahmet Kandemir, açıklamada bulundu.