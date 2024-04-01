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Kadro dışı kalan Marcao hakkında sürpriz gelişme

2022’de Galatasaray’ın defans oyuncusu Marcao, Sevilla takımına geçiş yapmıştı. Ancak Getafe ile yapılacak olan karşılaşma öncesinde, Brezilyalı futbolcunun kadroda yer almadığı ve onunla ilgili beklenmedik açıklamalar yapıldığı görüldü. İlgili ayrıntılar şöyle...

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:39
Kadro dışı kalan Marcao hakkında sürpriz gelişme

Galatasaray, 2019’un Ocak ayında, Portekiz’in Chaves ekibinden Marcao’yu kadrosuna 4 milyon Euro’luk bir anlaşmayla dahil etti. Brezilyalı defans oyuncusu, 2022’ye dek sarı-kırmızılı formayla çıktığı 141 maçta iki gol atıp, iki kez de gol pası vererek önemli bir katkı sağladı. Gösterdiği üstün performansla göz dolduran Marcao, sonunda 13 milyon Euro ve ek bonuslarla Sevilla’ya transfer oldu.

Marcao

Sevilla’daki süreci Marcao için oldukça zorlu geçti. Brezilyalı defans oyuncusu, toplam 370 gün sakatlıkla mücadele ederek 58 karşılaşmayı kaçırmak zorunda kaldı. Uyluk bölgesinden bir sakatlık, iki defa üst bacak kası yırtılması, iki kez kas hasarı ve bir hamstring yırtığı ile karşı karşıya kalan Marcao, Sevilla ekibi adına yalnızca 20 maça çıkabildi.

KADRODA YER ALMAMASI SAKARLIK OLASILIĞINI AKILLARA GETİRDİ

Sevilla’nın Getafe’ye konuk olduğu maç öncesinde Marcao’nun antrenman kadrosunda olmaması, ilk etapta onun yeni bir sakatlık geçirdiği şüphesini uyandırsa da, durumun aslı farklıydı. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Marcao’nun bu maç için kadroya alınmamasının arkasındaki asıl neden, Teknik Direktör Quique Sanchez Flores’in Brezilyalı defans oyuncusuna olan güveninin sarsılmış olmasıydı.

Marcao

Yayınlanan haberlere göre, Marcao’nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sevilla’da yüksek bir maaşla oynayan ve sözleşmesi henüz üç yıl daha sürecek olan Brezilyalı stoper için, takımdan ayrılma zamanı gelmiş gibi görünüyor. Marcao için en mantıklı adım, Türkiye’ye, yani bir önceki kulübü Galatasaray’a geri dönerek, daha az rekabetçi bir ortamda hem fiziksel hem de mental olarak yeniden form kazanmak olabilir.

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