Kalorifer Dairesinden Şampiyon Judocular Yetişiyor

Kalorifer Dairesinden Judonun Merkezi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nun bodrum katındaki eski kalorifer dairesi, şampiyon judocuların yetiştiği bir antrenman salonuna dönüştürüldü. Burada, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden milli judocular yetişiyor.

Yerli Judocuların Başarısı

Bu önemli dönüşüm, judo antrenörü Mehmet Gülten öncülüğünde 5 yıl önce mahalledeki çocukların judo ile tanışması için yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleşti. Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sayesinde, kullanılmayan bu alan, antrenman salonu olarak hizmet vermeye başladı.

Salonun şampiyon sporcuları arasında 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak milli judocu Fidan Ögel ile birlikte, Ayla Akkaya, Hira Nur Turğut, Eylül Elvan, Medine Ulubay, Ümmi Şifa Cengiz ve Adem Gülten yer alıyor.

Çocukların Geleceği için Varlık

Mehmet Gülten, bu antrenman salonunun mahallelerine kazandırılmasında yaşadıkları mutluluğu vurgularken, sporcuların evlerine yakın bir yerde çalışmasının önemine dikkat çekti. Gülten, "Kenar semtte bu sporun yapılması gerektiğine inandığımız için bu çalışmaları başlattık. Misyonumuz, çocukların başarılar elde etmesi ve bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmasıdır," dedi.

“Bodrum Katında Açan Çiçekler”

Mehmet Gülten, salonun açılış parolasının "Bodrum katında açan çiçekler" olduğunu belirterek, salonlarından başarılı sporcuların yetiştiğini anlattı: "Avrupa'da ödül kazanan sporcularımız oldu. Ayrıca buradan olimpiyatlara giden sporcularımız da var. Yakın zamanda, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa'nın en prestijli turnuvasına 8 sporcu katıldık ve 5 madalya kazandık. Takım halinde de şampiyon olduk."

Ayla Akkaya'nın Duyguları

Salonda antrenman yapan milli sporculardan Ayla Akkaya, judonun hayatına disiplin kattığını ifade ederken, bu salonun oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.