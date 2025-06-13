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Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 131 Sporcu Pedal Çeviriyor

Kapadokya Bisiklet Festivali, 6 ülkeden 131 sporcunun katılımıyla bu hafta sonu Nevşehir'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 19:01
Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 131 Sporcu Pedal Çeviriyor

Kapatokya Bisiklet Festivali'ne Yoğun Katılım

Nevşehir'de bu hafta sonu düzenlenecek olan Kapadokya Bisiklet Festivali, 6 ülkeden 131 sporcuyu bir araya getiriyor. Festival, Argeus Travel & Events tarafından, Salcano ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi tarafından da desteklenmektedir.

Bu eşsiz etkinlik, Ürgüp'ten start alarak bölgedeki çeşitli vadiler ve engebeli arazilerde yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularının da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sporcular ve Heyecan Dolu Yarışlar

Festivalde yarışacak sporcular; Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerden gelecek. Festival öncesinde yapılan basın toplantısında, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Kapadokya'nın gözde turizm merkezi olduğunu ve bu festivale ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları heyecanı dile getirdi. Başkan Bul, spor aktivitelerinin yıl boyunca süreceğini vurguladı.

“Coğrafyamız çok güzel, bu festivalin gelecek yıllarda da devamını sağlayacağız.” diyen Bul, bisiklet sporcularını görmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Festivalin organizatörü Aydın Ayhan Güney, yarışlar kapsamında elektrikli bisikletlerin de dahil edileceğini belirtti. Güney, bu tür yarışların Avrupa'da yaygın olduğunu ve hedeflerinin önümüzdeki yıllarda yüksek katılım sağlamak olduğunu aktardı.

Yarış Parkurları

Yarışların düzenleneceği güzergahların tanıtımı, Festivali Direktörü Koray Bozunoğulları tarafından yapıldı. Etkinlikte, 111 kilometrelik parkurda “Büyük Sürüş”, yarın sabah 08.00'de başlayacak. 50 kilometrelik parkurdaki Gravel ve E-Gravel yarışı ise pazar günü 09.00'da Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak.

Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal...

Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirecek. Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan sporcuların yer alacağı festival öncesinde Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul (sağda) konuşma yaptı.

Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal...

Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirecek. Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan sporcuların yer alacağı festival öncesinde Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul (sağda) konuşma yaptı.

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