Kayserispor: İlk Yarıda 2 Hoca, Sadece 2 Galibiyet

Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında iki farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı 17 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Sarı kırmızılılar, sezon boyunca istikrar yakalamakta zorlandı.

Gisdol dönemi: Beklentilerin uzağında

Sezona Markus Gisdol ile başlayan Kayserispor, Alman teknik adam yönetiminde 8 maçta 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplam 5 puan toplayabildi.

Djalovic ile tablo biraz değişti

Daha sonra göreve getirilen Radomir Djalovic döneminde sarı kırmızılılar 9 maça çıktı; bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alındı ve ekip 10 puan kazandı.

Genel durum

Küme düşme hattında bulunan Kayserispor, Süper Lig’in 17 hafta süren ilk yarısını 15 puanla 16. sırada tamamladı.

