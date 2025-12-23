DOLAR
Kayserispor: İlk Yarıda 2 Hoca, Sadece 2 Galibiyet

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 2 farklı teknik direktörle yalnızca 2 galibiyet aldı; ilk yarıyı 15 puan ve 16. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:09
Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında iki farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı 17 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Sarı kırmızılılar, sezon boyunca istikrar yakalamakta zorlandı.

Gisdol dönemi: Beklentilerin uzağında

Sezona Markus Gisdol ile başlayan Kayserispor, Alman teknik adam yönetiminde 8 maçta 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplam 5 puan toplayabildi.

Djalovic ile tablo biraz değişti

Daha sonra göreve getirilen Radomir Djalovic döneminde sarı kırmızılılar 9 maça çıktı; bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alındı ve ekip 10 puan kazandı.

Genel durum

Küme düşme hattında bulunan Kayserispor, Süper Lig’in 17 hafta süren ilk yarısını 15 puanla 16. sırada tamamladı.

