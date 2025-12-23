DOLAR
Beşiktaşlı Taraftarlar Kadıköy'de: 2 Bin Kişi 30 Otobüsle Şükrü Saracoğlu'na Geldi

Beşiktaşlı taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası derbisi için Kadıköy'e geldi; yaklaşık 2 bin kişi 30 otobüsle stada yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:33
Ziraat Türkiye Kupası derbisi için yoğun güvenlik önlemleriyle stada giriş

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etmek üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını Kadıköy'de destekleyecek.

Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüs ile Kadıköy'e hareket etti.

Taraftarlar mücadelenin oynanacağı stada ulaştı ve üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

