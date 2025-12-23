Beşiktaşlı Taraftarlar Kadıköy'de: 2 Bin Kişi 30 Otobüsle Şükrü Saracoğlu'na Geldi

Ziraat Türkiye Kupası derbisi için yoğun güvenlik önlemleriyle stada giriş

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etmek üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını Kadıköy'de destekleyecek.

Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüs ile Kadıköy'e hareket etti.

Taraftarlar mücadelenin oynanacağı stada ulaştı ve üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.

