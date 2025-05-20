Türkiye Karate Federasyonu ve Esenyurt Üniversitesi'nden Önemli İş Birliği

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol, federasyona bağlı sporcular için önemli fırsatlar sunuyor.

TKF'nin yaptığı açıklamaya göre, iş birliği kapsamında karate sporcuları, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde yüzde 50 burslu eğitim alabilecekler. Türkiye Karate Şampiyonalarında dereceye girenler, bu bursun yanı sıra yüzde 10 ek burs imkanından yararlanacak. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı gösteren sporcular ise tam burslu eğitim fırsatı elde edecekler.

Bu iş birliği, gençlerin akademik ve sportif kariyerlerini dengeli bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olacak ve spor ile eğitim dünyasında örnek bir model oluşturması bekleniyor.

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'ndaki başarılı performansların ardından, karateye ve sporculara destek verme amacıyla geliştirilen iş birliği çerçevesinde, Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, TKF tarafından "onursal başkan" unvanına layık görüldü.

Özyurt, iş birliği ile ilgili olarak, "Onursal başkanlık görevimle birlikte bu gururun kalıcı hale gelmesi için sorumluluk üstlenmek istedim. Üniversite olarak gençlerimizin hem eğitimine hem spor kariyerlerine destek olmak bizim için bir görevdir." şeklinde konuştu.

TKF Başkanı Ercüment Taşdemir ise Özyurt'un vizyonunu, Türk karatesine verilen değerin en açık örneği olarak değerlendirdi.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ve TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, protokol imzaladı.