Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı Ameliyat Oldu

Karşıyaka Basketbol'da Ameliyat Günü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Thomas Akyazılı, bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akyazılı'nın son üç aydır patlamış bel fıtığına rağmen takımını yalnız bırakmamak için çaba gösterdiği belirtildi.

Akyazılı'nın Ameliyat Süreci

Akyazılı'nın, sağlık ekibinin yoğun çalışmalarıyla sakatlığını ameliyatsız atlatma çabalarının ardından, son günlerdeki artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat olması gerektiği ifade edildi. Kulüp doktoru Ahmet Cemil Turan tarafından gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Thomas Akyazılı'nın bel fıtığı ameliyatı olduğu bildirildi.