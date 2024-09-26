Karşıyaka, Mersin Spor'u Hazırlık Maçında Geçti

Basketbol Hazırlık Maçı: Karşıyaka vs Mersin Spor

Karşıyaka, Basketbol Süper Lig takımları arasındaki hazırlık maçında Mersin Spor'u 95-83'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Mücadele Özeti

İlk periyotta Mersin Spor, 19-16'lık skorla önde yer aldı. Ancak, Karşıyaka, soyunma odasına 43-35'lik skor avantajıyla girdi.

Üçüncü Periyot ve Sonuç

Üçüncü periyotta Karşıyaka, 64-63 önde tamamladı ve maçı 95-83 gibi net bir skorla kazanarak hazırlık karşılaşmasını noktaladı.

Öne Çıkan Oyuncular

Karşıyaka'nın yıldızı Jerry Boutsiele, 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Mersin Spor'dan Canberk Kuş 17 sayı ile dikkat çekti.