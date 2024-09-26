DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,15 -0,33%
ALTIN
2.928,79 -0,4%
BITCOIN
2.208.617,07 -1,98%

Karşıyaka, Mersin Spor'u Hazırlık Maçında Geçti

Karşıyaka, Mersin Spor'u hazırlık maçında 95-83 mağlup etti, Jerry Boutsiele en skorer oyuncu oldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:42
Karşıyaka, Mersin Spor'u Hazırlık Maçında Geçti

Basketbol Hazırlık Maçı: Karşıyaka vs Mersin Spor

Karşıyaka, Basketbol Süper Lig takımları arasındaki hazırlık maçında Mersin Spor'u 95-83'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Mücadele Özeti

İlk periyotta Mersin Spor, 19-16'lık skorla önde yer aldı. Ancak, Karşıyaka, soyunma odasına 43-35'lik skor avantajıyla girdi.

Üçüncü Periyot ve Sonuç

Üçüncü periyotta Karşıyaka, 64-63 önde tamamladı ve maçı 95-83 gibi net bir skorla kazanarak hazırlık karşılaşmasını noktaladı.

Öne Çıkan Oyuncular

Karşıyaka'nın yıldızı Jerry Boutsiele, 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Mersin Spor'dan Canberk Kuş 17 sayı ile dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Spor Zirvesi 8 Ekim'de Gerçekleşecek
2
Şenol Güneş: Trabzonspor Kötü Gidişatı Düzeltmek İçin Çalışıyor
3
Beşiktaş Fibabanka'nın Hapoel Shlomo Maçı Sırbistan'a Alındı
4
Karşıyaka, Mersin Spor'u Hazırlık Maçında Geçti
5
Konyaspor Deplasmanda Trabzonspor ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor
6
Ünye Kadın Spor Kulübü Amed ile Galibiyet İçin Saha Çıkacak
7
Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor