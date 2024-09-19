Karşıyaka, Pınar Cup 2024'te Promitheas Patras'ı Mağlup Etti

Pınar Cup 2024'te İlk Maç Gerçekleşti

Basketbolseverlerin merakla beklediği Pınar Cup 2024'ün açılış karşılaşmasında Karşıyaka, Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibini 85-65 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın Detayları

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu heyecan verici maçta, Karşıyaka ilk periyodu 26-10’luk bir skorla önde kapattı. Devreyi de 48-27’lik skorla tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, üçüncü periyodda da üstünlüğünü sürdürdü ve periyodu 67-43’le geçti.

Gelecek Maç Bilgisi

Pınar Cup 2024, yarın saat 18.00'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Promitheas Patras arasında oynanacak olan mücadeleyle devam edecek.