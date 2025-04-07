Kasımpaşa, Beşiktaş ile 1-1 Berabere Kaldı: Serhat Sütlü Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından, yardımcı antrenör Serhat Sütlü maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sütlü, maç için hazırlıklarını 11'e 11 olarak galibiyet üzerine yaptıklarını ifade ederek, "Bütün planlarımızı 11'e 11'de galibiyet üstüne yapmıştık. Beşiktaş'a karşı planlarımızı yerine getirdik ama 10 kişi kalan rakibe karşı oyunu daha çok tutma ve pozisyonları değerlendirmede zayıf kaldık." dedi.

Galibiyete ulaşamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Sütlü, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Eksik de kalsa büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista'nın arkasına attığımız toplarla sonuçlara da gittik. Pozisyonlar bulduk, atamayınca rakibin direncini arttırıyorsunuz. Maçın sonlarına doğru karambole dönen bir oyununun sonucunda 2 puan bıraktık." ifadesini kullandı.