Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor’u 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:07
Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor’u 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Kasımpaşa, Süper Lig'de Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Kasımpaşa için büyük önem taşıdı.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 58. dakikasında Alanyaspor, eşitliği sağlama şansını yakaladı. Cordova'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, Hwang'ın müdahalesi yetersiz kalınca top autla sonuçlandı.

Maçın 62. dakikasında Fall'ın sağdan gönderdiği pası kontrol eden Aliti, topu fazla tutunca Da Costa'dan tehlikeli bir hamle geldi. Da Costa'nın şutu, kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

Ev sahibi ekibin 81. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert şutunu direkten döndü ve Hajradinovic'in ortasıyla Can Keleş ön direkte topu filelere gönderdi. Ancak hakem Hali Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerinden pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.

Bu sonuçla Kasımpaşa, 3 puanı hanesine yazdırarak ligdeki mücadelesini sürdürdü.

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