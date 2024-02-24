Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'ye Fred şoku

Fenerbahçe'den Kasımpaşa maçı öncesinde bütün taraftarı şoke eden karar geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAÇ ÖNCESİ ŞAŞIRTAN KARAR
Sarı lacivertli takım Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takımda maç öncesinde önemli bir karar alındı. Sarı lacivertli takımın kadrosunda Fred yer almayacak.
Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarına başlayan Fred'in riske edilmek istenmediği için maç kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi. Futbolcu önümüzdeki hafta itibariyle sahaya çıkacak.