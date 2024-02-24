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Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'ye Fred şoku

Sarı lacivertli takımda şok karar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:00
Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'ye Fred şoku

Fenerbahçe'den Kasımpaşa maçı öncesinde bütün taraftarı şoke eden karar geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ ŞAŞIRTAN KARAR

Sarı lacivertli takım Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takımda maç öncesinde önemli bir karar alındı. Sarı lacivertli takımın kadrosunda Fred yer almayacak. 

fred kadroya dahil edilmedi

Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarına başlayan Fred'in riske edilmek istenmediği için maç kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi. Futbolcu önümüzdeki hafta itibariyle sahaya çıkacak. 

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