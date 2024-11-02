Kasımpaşa'nın Beşiktaş Zaferi: Sami Uğurlu'nun Açıklamaları

Kasımpaşa'nın Beşiktaş Üzerindeki Başarısı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamlarda bulunan Uğurlu, "Bu maçın tamamen Kasımpaşa üzerinden yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru bir analiz ve plan dâhilinde sahada yer aldık." dedi.

Maçın Analizi ve Planlama

Uğurlu, Beşiktaş’ın oyununu iyi analiz ettiklerini belirterek, "Oyun olarak istediklerimizi aldık. Savunma arkasına atılacak toplarda Beşiktaş'ın eksiklerini değerlendirdik. Maça kazanma inancımız çok yüksekti." ifadelerine yer verdi.

İkinci Yarıdaki Başarı

Sami Uğurlu, ikinci yarıya çok iyi başladıklarını ve savunmadan hücuma geçişte etkili olduklarını da belirtti. Uğurlu, "Skor daha farklı olabilirdi. Oyun boyunca yüksek baskı uyguladık ve Beşiktaş'a uzun vuruş yaptırarak ikinci toplarda geçiş sağladık." şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile İstatistiksel Başarı

Uğurlu, Beşiktaş'ı üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör olmanın kendisi için gurur verici olduğunu açıkladı. "Her maça özel hazırlanıyoruz. Ancak Beşiktaş'a özel hazırlanmıyoruz. Bu durum, Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Samsunspor Mağlubiyetinin Etkisi

Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyetin Beşiktaş'ı yanıltabileceğini savunan Uğurlu, "İyi ve yetenekli oyuncularımız var. Ligin en az pozisyon veren üçüncü takımıyız. Samsunspor yenilgisi, Beşiktaş'ın oyun planını değiştirmiş olabilir." dedi.