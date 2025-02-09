Kasımpaşa'nın Galibiyet Serisi İçin Hedefi Belli: 'Sürdürmek İstiyoruz'

Kasımpaşa'nın Hedefi: Galibiyet Serisini Devam Ettirmek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik skorla kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Galibiyet Üzerine Planlar

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası konuşan Sütlü, "Güzel bir müsabaka olduğunu düşünüyoruz. Planlarımız galibiyet üzerineydi. İki maçlık galibiyet serisini sürdürmek niyetindeyiz," dedi.

Defansif Problemler Sürecek Mi?

Sütlü, "Gol yeme psikolojimiz, bu hafta da devam etti," diyerek, defansif sıkıntıları üzerine çalıştıklarını belirtirken, "Oyunun hakimiyetini eline alan Kasımpaşa izlettirmek istiyoruz," diyerek takımın hedeflerine vurgu yaptı.