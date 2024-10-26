Kasımpaşa, Samsunspor'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı.

Pazarlık Penaltı Anları

Karşılaşmanın 17. dakikasında, Samsunspor penaltı kazandı. Kasımpaşa savunmasından Winck, Emre Kılınç'ı düşürdü ve maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. Ancak, Ntcham'ın 19. dakikada kullandığı penaltı atışı üst direkten döndü.

27. dakikada Samsunspor, bir penaltı daha kazanma şansı yakaladı. Korner sonrasında Opoku'nun topa elle müdahalesi VAR incelemesi sonucu penaltı olarak değerlendirildi. Bu kez 28. dakikada Ntcham'la yapılan vuruş da üstten dışarı gitti.

Kasımpaşa'nın Golü

31. dakikada Kasımpaşa, maçta öne geçti. Brekalo'nun sağdan yaptığı ortada, aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Aytaç Kara, altıpas bölgesinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

İlk yarı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.