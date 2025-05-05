Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı Öncesinde Renkli Müzik Etkinliği

Kasımpaşa ve Trabzonspor Maçında Müzik Coşkusu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan karşılaşma öncesinde, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi tarafından unutulmaz bir müzik etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin Detayları

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" temasıyla bir araya gelen katılımcılar, birbirinden güzel müzik performansları sergileyerek maça hazırlanan taraftarlara keyifli anlar yaşattı.

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği bu renkli etkinlik, gençlerin sevgi ve kardeşliğine katkıda bulunmayı hedefliyor. Müzik ve sporun buluştuğu bu etkinlik, stadyumda samimi bir atmosfer yaratırken katılımcılara da eğlenceli anlar sundu.

Müzik etkinliği, müsabaka öncesinde Kasımpaşa ve Trabzonspor taraftarları arasında dostluk ve birlikteliğin önemini bir kez daha vurguladı. Etkinlik ile yapılan bu iş birliği, gençlerin müzik aracılığıyla bir araya gelmesini sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.