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Katar Takımı Al-Mesaimeer Palandöken'de Kamp Yapıyor

Katar ekibi Al-Mesaimeer, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki kamp merkezinde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:15
Katar Takımı Al-Mesaimeer Palandöken'de Kamp Yapıyor

Katar Takımı Al-Mesaimeer Palandöken'de Sezona Hazırlanıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Katar ekibi Al-Mesaimeer, yeni sezon çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kente yakınlığı ile dikkat çeken bu kamp merkezi, özellikle Süper Lig ve 1. Lig takımları tarafından tercih ediliyor. Son yıllarda ise yabancı futbol takımları açısından popüler bir destinasyon haline geldi.

Yüksek İrtifa Benefisleri

Bu yaz Erzurum'da kamp kuran takımlar arasında Azerbaycan ekiplerinden Sabail, Araz-Nahçıvan ve Neftçi Bakü ile Suudi Arabistan'dan Al-Orobah da yer alıyor. Al-Mesaimeer, yüksek irtifası, serin havası ve konaklama imkanlarıyla bu merkezi tercih eden son ekip oldu.

Erzurum'un Kamp Olanakları

Al-Mesaimeer takımının başkanı Mohamed AlMana, Erzurum'da olmaktan memnun olduklarını belirterek, "Burada her şey mükemmel. Kamp için ideal bir yer bulduk," ifadelerini kullandı. Takımın yeni sezonda önemli hedefler belirlediğine dikkat çeken AlMana, gelecek yıllarda da Erzurum'u tercih edeceklerinin altını çizdi.

Giovanni Tedesco'dan Açıklama

Takımın İtalyan teknik direktörü Giovanni Tedesco ise, burada sağlanan imkanlardan oldukça memnun. "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, güç depolamak için mükemmel bir yer. İhtiyaç olduğunda transfer yapmaya da açığız," dedi.

Hedefler ve Çalışmalar

Takımın golcüsü Benik Afobe, yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini ve ligde ciddi hedefler belirlediklerini vurguladı. "Buradaki antrenmanlarımızdan memnunuz, Trabzonspor'u da unutmuyorum, onlara selam gönderiyorum," diye ekledi.

Spor Turizmine Katkı

Funda Öztürk, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin önemi hakkında, yurt dışından daha fazla takım getirmek için destek beklediklerini söyledi. Ayrıca, bölgenin spor turizmine sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Erzurum'un sportif ve ekonomik katkılarla dolu geleceği, bu tür kamp organizasyonlarıyla daha da güçlenecek gibi görünüyor.

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