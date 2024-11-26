Kaykayda Los Angeles 2028 Kampı İzmir'de Başladı

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme ve gelişim kampı İzmir'de başladı. TAF Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli organizasyona, 40'a yakın sporcu katılıyor.

Kampın ilk gününde, federasyon yönetim kurulu üyeleri sporcularla bir araya geldi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etme hedefi doğrultusunda sporculara detaylı bir yol haritası sunuldu.

Teknik ekip ve yönetim, bu kampın sporcuların gelişimi için bir başlangıç niteliği taşıdığını vurgularken, disiplinli ve özverili çalışmaların önemine dikkat çekti. Federasyon asbaşkanı Osman Beyazıtoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu kamp, hedeflerimiz için önemli bir başlangıç. Ancak daha kat edeceğimiz çok yol var. Hedeflerimiz çok büyük. Hep birlikte daha çok çalışmalı ve odaklanmalıyız. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.