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Kayseri'de FIFA Uluslar Ligi Maçına Ücretsiz Ulaşım Fırsatı

Kayseri'de A Milli Takım'ın Galler ile oynayacağı maça taraftarlara ücretsiz ulaşım sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:04
Kayseri'de FIFA Uluslar Ligi Maçına Ücretsiz Ulaşım Fırsatı

Kayseri'den Galler Maçına Ücretsiz Ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi grup maçında Galler ile karşılaşacak olan taraftarlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç'tan Açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta yaklaşık 33 bin taraftar için raylı sistem hattında ücretsiz ulaşım desteği sağlanacağını belirtti. 18.00-22.30 saatleri arasında Passolig kartı bulunan taraftarlara hizmet verecek raylı sistem araçları ile kolay ulaşım imkanı oluşturulacak.

Büyükkılıç, A Milli Takım’ı Kayseri’den Karadağ’a galibiyetlerle uğurlamak istediklerinin altını çizdi ve bu önemli karşılaşmada taraftarların stadyumu doldurmasını teşvik etti.

Maç Bilgileri

Türkiye ile Galler arasındaki kritik mücadele, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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