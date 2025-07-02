Kayseri ve Kırşehir'de GSB Spor Okulları Törenlerle Açıldı

Kayseri ve Kırşehir'deki GSB Spor Okulları Resmen Açıldı

Kayseri ve Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde faaliyet gösterecek olan Spor Okulları, düzenlenen görkemli törenlerle açıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen açılışta, Vali Gökmen Çiçek, sporun kötü alışkanlıklara karşı bir mücadele simgesi olduğunu vurguladı.

Vali Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti: "Hiçbir gencimizi kötülere teslim etmeyeceğiz. Türk gençliği spor salonlarına, sanat salonlarına ve bilim yuvalarına yakışır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, hareketsizliğin ve buna bağlı obezitenin önlenmesi adına sporun önemini dile getirdi. Kabakcı, "Yaz spor okulları, devletimizin gençlerimize sunduğu en değerli organizasyonlardandır. Bu okullarda, keşfettiğimiz yetenekleri organize spora kazandırarak, ülke sporunun gelişimine katkı sağlayacağız." indien.

Açılış töreninde ayrıca, performans sporcuları ve halk oyunları ekibi bir gösteri gerçekleştirerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kırşehir'de Yaz Spor Okulları Tazeleniyor

Kırşehir Ahi Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kırşehir Valisi Yardımcısı Alper Balcı, gençlere yaz spor okullarına katılmaları çağrısında bulundu. Balcı, gençlerin bu dönem boyunca verimli bir süreç geçirmelerini önerirken, antrenör ve idarecilere teşekkür etti.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, 25 branşta 40’tan fazla antrenörle birlikte çalışacaklarını belirterek, 10 bini aşkın gencin spor okullarına başvurduğunu duyurdu. Çakmakçı, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için sportif etkinliklere yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çakmakçı, "Yaza hareketli giriyoruz." sloganıyla Kırşehir'de spora olan ilgiyi artırmayı amaçladıklarını belirtti. Açılış etkinliği, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin katıldığı çeşitli branşlarda gerçekleştirilen sportif etkinliklerle renklendi ve çok sayıda veli tarafından ilgiyle takip edildi.

Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın törenle açılışı gerçekleştirildi. Kırşehir Ahi Stadyumunda düzenlenen açılış programında, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin katılımıyla çeşitli branşlarda sportif etkinlikler sergilendi.

Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın törenle açılışı gerçekleştirildi. Kırşehir Ahi Stadyumunda düzenlenen açılış programında, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin katılımıyla çeşitli branşlarda sportif etkinlikler sergilendi.