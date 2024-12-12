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Kayserispor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:47
Kayserispor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Ellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Karşılaşma Bilgileri

Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki bu önemli mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 15 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. İdmana Mehdi Bourabia da katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. İdmana Mehdi Bourabia da katıldı.

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