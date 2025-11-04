Kayserispor'da Denswill ve Furkan Soyalp ilk gollerini attı

Süper Lig 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti; Denswill ve Furkan Soyalp ligdeki ilk gollerini kaydetti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:44
Süper Lig 11. hafta: Kayserispor 3-2 Kasımpaşa

Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Sarı kırmızılı takımın ilk golünü Furkan Soyalp, ikinci golünü ise Denswill kaydetti. Her iki oyuncu da Kayserispor formasıyla ligdeki ilk gollerini attı.

Furkan Soyalp 78. dakika sahada kaldı ve yerini genç oyuncu Mehmet Eray Özbek'e bırakırken, Denswill ise 90 dakika sahada kaldı.

