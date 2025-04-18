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Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Fenerbahçe ile 20 Nisan'da oynayacağı maça hazırlıklarını yoğun şekilde devam ettiriyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:10
Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor.

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapılan antrenman, kar yağışı altında gerçekleştirildi. Çalışmalar, öncelikle pas ve baskı teknikleri üzerine yoğunlaştı.

Futbolcular, antrenmanın sonunda çift kale maç yaparak günü tamamladı. Kayserispor'un bu maça olan hazırlıkları, yarın sona erecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenmana Ramazan Civelek de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenmana Ramazan Civelek de katıldı.

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