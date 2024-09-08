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Kayserispor Genel Kurulu 15 Eylül'e Ertelendi

Bellona Kayserispor'un ertelenen genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 15 Eylül'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:36
Kayserispor Genel Kurulu 15 Eylül'e Ertelendi

Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu Erteleniyor

Trendyol Süper Lig temsilcisi Bellona Kayserispor, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimli olağanüstü genel kurul toplantısını 15 Eylül Pazar gününe erteledi.

Sosyal Medyadan Duyuru

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olağanüstü genel kurulumuz ertelendi. Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen genel kurulumuz yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül Pazar gününe ertelenmiştir."

Maç Sonrası Durum

Kayserispor, ligdeki 2. haftasında evinde Net Global Sivasspor'a karşı oynadığı maçta 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından kulüp başkanı Ali Çamlı, genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

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