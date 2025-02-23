Kayserispor-Göztepe Maçından Sonra Rıza Erkut Yurdemi'den Önemli Açıklamalar

Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Göztepe galibiyetinin ardından takımın yeni dönemi hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:24
Kayserispor-Göztepe Maçından Sonra Rıza Erkut Yurdemi'den Önemli Açıklamalar

Kayserispor-Göztepe Maçının Ardından

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu ivmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Futbolda Yenilik ve Morale Dikkat

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yurdemi, galibiyetin kendilerine büyük bir moral verdiğini ifade ederek, "Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. Bunu böyle sürdüreceğiz," dedi. Ayrıca, takımdaki dinamik ve formda futbolcuların performansına dikkati çekerek, "İnşallah Beşiktaş'tan da galibiyetle geleceğiz," ifadesini kullandı.

Kayserispor'un Geleceği

Yurdemi, toplumsal olayların ve geçmişte yaşanan zorluklara rağmen dimdik ayakta kalan bir Kayserispor olduğunu belirterek, "Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında transfer yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz," diye ekledi. Ayrıca, geçmişte de belirttiği gibi, taraftarları takımın gelişimini izlemeye devam etmeye davet etti.

Futbolcuların Ödemeleri Üzerine

Futbolcuların ödemeleriyle ilgili soruya da yanıt veren Yurdemi, "Bizler yöneticiler olarak takıma borçlu olmamak zorundayız. Bunlar moral ve motivasyon açısından çok önemli," dedi. Ayrıca, sorumluluklarını yerine getirdikçe oyuncuların da sahada karşılığını verdiklerini vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek'ten Tebrik

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor'u tebrik ederek, alınan 3 puanın kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

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