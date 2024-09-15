Kayserispor'un Yeni Dönemi: Ali Çamlı Yeniden Başkan

Bellona Kayserispor olağanüstü genel kurulunda Ali Çamlı, başkanlığa yeniden seçildi. Açıklamaları ve geleceğe dair planları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:45
Kayserispor'un Yeni Dönemi: Ali Çamlı Yeniden Başkan

Kayserispor Kulübü Başkanlığına Dönüş

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Bellona Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurulu, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Çamlı, daha önce aday olmayacağını açıklamasına rağmen yeniden başkanlığa seçildi.

Kongre Süreci ve Ali Çamlı'nın Mesajı

Kongre, divan başkanının ve üyelerinin belirlenmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasının ardından, Ali Çamlı, 33 aydır başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Çamlı, aday olmama kararından sonra gelen destek talepleri üzerine, "Ben bugün aday değilim. Kayserispor için konuşacak arkadaşları bu salona bekledim, ama maalesef ellerinde sadece telefon var." dedi.

Düşük Gelir ve Destek Çağrısı

Kayserispor'un gelirlerinin olmadığını belirten Ali Çamlı, kulübün geleceği için şehrin girişimcilerinin ve iş insanlarının destek olmasının şart olduğunu vurguladı. Ayrıca şöyle devam etti:

"Bizi bu duruma getiren iki sebep var. İlk olarak, Kayserispor'un son 5 yılda gelir elde edememesi büyük bir sıkıntı. Bu durumu Allah’a havale ediyorum. İkinci olarak, kulübün ayakta kalması için yerel firmaların desteği gerekiyor."

Kayserispor'un Geleceğine Dair Umutlar

Kongrede MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy de söz alarak, Kayserispor'un sorunlarının ortak akılla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Ersoy, "Kayserispor düşmeyecek. Destek vermeye hazırız." dedi.

Kongrede tek listeyle gidilmesinin ardından, delege oylarıyla Ali Çamlı başkan seçildi. Çamlı, "Bu göreve devam edeceğim. Şehrimin ve kulübümün geleceği için sorumluluk alıyor ve her türlü desteği bekliyorum." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı (fotoğrafta), yeniden başkanlığa seçildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı (fotoğrafta), yeniden başkanlığa seçildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı (fotoğrafta), yeniden başkanlığa seçildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı (fotoğrafta), yeniden başkanlığa seçildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı (fotoğrafta), yeniden başkanlığa seçildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı (fotoğrafta), yeniden başkanlığa seçildi.

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