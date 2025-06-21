Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Markus Gisdol, Kayseri'ye Geldi

Markus Gisdol Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Olarak Kayseri'ye Geldi

Kayserispor'un yeni teknik direktörü olarak anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Gisdol, Kayseri'ye gelişinde kulüp yöneticileri ve coşkulu taraftarlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

Taraftar Coşkusu

Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Gisdol'a, taraftarlar tarafından çiçek takdim edildi. Taraftarlar, Gisdol için tezahürat yaparak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Gisdol'dan Teşekkür

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, coşkulu karşılaması için taraftarlara teşekkür ederek, "Çok sıcak ve beklemediğim güzel bir karşılama oldu. Herkese çok teşekkür ederim," dedi.

Resmi Sözleşme İmzası

Teknik direktör Gisdol, yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenecek törenle Kayserispor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Bellona Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol (sağ 2), Kayseri'ye geldi.

Bellona Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol (sağ 2), Kayseri'ye geldi.