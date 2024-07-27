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Kazakistan Oturarak Voleybol Takımı, 28 Yıl Aradan Sonra Paralimpik Oyunları'nda

Kazakistan Oturarak Voleybol Takımı, 28 yıl aradan sonra Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak. Başantrenör Baurjan Takauov'un açıklamaları detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:15
Kazakistan Oturarak Voleybol Takımı, 28 Yıl Aradan Sonra Paralimpik Oyunları'nda

Kazakistan Oturarak Voleybol Takımı Tarih Yazmaya Hazır

Kazakistan, 28 yıl aradan sonra Paris’te gerçekleşecek olan Paralimpik Oyunları’nda yeniden sahne alıyor. Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te ülkesini temsil edecek.

Gurur ve Heyecan Dolu Bir Mücadele

Başantrenör Baurjan Takauov, AA muhabirine verdiği röportajda, geçen yıl Asya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı ile oyuna katılma hakkı kazandıklarını açıklayarak, "Takımımız çok heyecanlı, günde 4-5 saat antrenman yapıyorlar ve kendilerini engelli olarak görmüyorlar" dedi.

Paralimpik Oyunları’nda İkinci Kez

Takauov'un belirttiğine göre, 2024’teki Paralimpik Oyunları, bağımsız Kazakistan milli takımının oturarak voleybol dalında katıldığı ikinci olimpiyat olacak. Takım, dünya genelinde 70’ten fazla ülkede bulunan oturarak voleybol takımları arasında 6. sırada yer alıyor.

Engelli Bireylere İlham Olma Misyonu

Kazakistan, 800 bini aşkın engelli bireye ev sahipliği yapmakta. Takauov, bu bireylerin yaklaşık %10’unun çocuklardan oluştuğunu aktararak, sporun bu çocuklara hayata bağlanma ve toplumda aktif rol alma konusunda önemli bir araç olduğunu vurguladı. "Takımımızın uluslararası etkinliklere katılması, onlara ilham veriyor" dedi.

Sporun Yaygınlaştırılması

2018 yılında kurulan Kazakistan Oturarak Voleybol Federasyonu, ülke genelinde bu branşı yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ediyor ve şu an 12 oturarak voleybol takımı faaliyette. Kazakistan, Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda oturarak voleybolun yanı sıra diğer birçok branşta da madalya mücadelesi verecek.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda...

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda...

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda...

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda...

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda...

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda...

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda...

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları’nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

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