Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor FK-Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Erzurum'da, yarın yapılacak Erzurumspor FK-Iğdır FK maçı öncesi Kazım Karabekir Stadı tüm hazırlıklarıyla maç saatini bekliyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:24
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor FK-Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Erzurum'da, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı öncesi Kazım Karabekir Stadı hazır hale getiriliyor.

Statta, alttan ısıtmalı sistem sayesinde yağan karın hızla erimesi sağlanıyor. Ayrıca, zemin üstüne çekilen brandalar ve üstten ısıtma sistemleri ile futbol oynamaya elverişli bir ortam yaratılması için yoğun çaba harcanıyor.

Kar ve soğuk havadan etkilenen alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, stat müdürü Zafer Ala'dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Çakmur, zemin koruma çalışmalarının başarıyla devam ettiğini bildirdi ve yarınki maç için zeminin tam anlamıyla hazır olacağını vurguladı.

Erzurumspor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında yarın Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede, hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alperen Şengün ile Rockets, Timberwolves'u Yendi: 121-115
2
Fenerbahçe, Seyrantepe Derbilerinde Üstünlük Sağlıyor
3
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor FK-Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
4
Derbide Kartlar Havada Uçuşuyor: Galatasaray-Fenerbahçe Rekabeti
5
Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti
6
Çorum FK, Adanaspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Yarın Saat 16.00'da

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!