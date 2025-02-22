Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor FK-Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Erzurum'da, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı öncesi Kazım Karabekir Stadı hazır hale getiriliyor.

Statta, alttan ısıtmalı sistem sayesinde yağan karın hızla erimesi sağlanıyor. Ayrıca, zemin üstüne çekilen brandalar ve üstten ısıtma sistemleri ile futbol oynamaya elverişli bir ortam yaratılması için yoğun çaba harcanıyor.

Kar ve soğuk havadan etkilenen alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, stat müdürü Zafer Ala'dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Çakmur, zemin koruma çalışmalarının başarıyla devam ettiğini bildirdi ve yarınki maç için zeminin tam anlamıyla hazır olacağını vurguladı.

Erzurumspor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında yarın Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede, hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.