Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde Son Aşama: FIFA Standartlı Saha Hazır

Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde çalışmalar son aşamaya geldi

Serdivan Kazımpaşa'da inşa edilen 31 bin metrekarelik spor kompleksinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tesis, FIFA standartlarında sentetik çim saha ile resmi müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Proje ve uygulama detayları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki spor yatırımları kapsamında hayata geçirilen projede; Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda altyapı ve üst yapı işleri büyük ölçüde tamamlandı. Projede yer alan sentetik çim saha 123 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğinde olarak inşa edildi.

Tesis bünyesinde toplam bin kişilik kapasiteye sahip iki ayrı tribün, soyunma odaları ve otopark alanı yer alıyor. Ekiplerin gece ve gündüz kullanımına uygun planladığı aydınlatma direklerinin montajı tamamlanırken, sistemin devreye alınması için son çalışmalar sürüyor.

Altyapı, çevre düzenlemesi ve kullanım hedefleri

Drenaj hatlarının döşendiği ve mıcır seriminin yapıldığı tesiste, çevre duvarları ile tel örgü imalatları bitirildi. Alanın estetiğini sağlamak amacıyla 80 ağaç dikildi. Soyunma odalarının ince işçilik süreçleri devam ediyor.

Sentetik çim seriminin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak olan Kazımpaşa Spor Kompleksi'nin, Sakarya'daki resmi futbol müsabakalarına ve amatör spor faaliyetlerine yeni bir merkez olması hedefleniyor.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SERDİVAN KAZIMPAŞA’DA İNŞA EDİLEN 31 BİN METREKARELİK SPOR KOMPLEKSİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ.