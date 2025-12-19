DOLAR
Türkiye Fair Play Ödülleri 2024 Sahiplerini Buldu — Ataköy'te Tören

TMOK Fair Play Komisyonu, 2024'te fair play örneği sergileyen 22 kişi ve kurumu ödüllendiriyor; tören 23 Aralık'ta Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:05
Türkiye Fair Play Ödülleri 2024 Sahiplerini Buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Fair Play ödülleri bu yıl da dikkat çeken kişi ve kurumları ödüllendirdi. Komisyon üyeleri ve jürinin çok sayıda aday arasından yaptığı değerlendirme sonucu 22 kişi ve kurum ödüle layık görüldü.

Tören, 23 Aralık Salı günü İstanbul Ataköy Olimpiyatevi'nde saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Ödüller, 2024 yılında sergilenen fair play davranışları ve bunların tanıtımı doğrultusunda sahiplerine takdim edilecek.

Ödül Kazananlar

Ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar arasında; Umut Ünlü, Daniele Santarelli, Alperen Şengün, Toprak Razgatlıoğlu, Yusuf Dikeç, Recep Uçar, Kuzey Tunçelli, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre, Ata Atakul, Gülşah Sırakaya, Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz, Melihşah Katman, Ejder Sözen, Ragıp Vural Tandoğan, Alp Pehlivan, Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan, Boyabat Eğitim Spor Kadın Futbol Takımı yer alıyor.

Törende ayrıca Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhunde Tuba Üstünkal ve Tekirdağ Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu toplumsal fair play ödülünü alacak.

Ayrıca, 2024 yılında Avrupa ve Dünya Fair Play ödülü kazanan ve ödüllerini yurt dışında alamayan kişi ve kurumlara ödülleri verilecek; 3. Dünya Fair Play fotoğraf yarışması'nda dereceye giren isimlerin ödülleri de tören kapsamında takdim edilecek.

DANİELE SANTARELLİ

YUSUF DİKEÇ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

